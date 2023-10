Twee woningen binnengevallen na schietpartij in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

In de Tweede Carnissestraat in Rotterdam-Zuid heeft zaterdagnacht een schietpartij plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond door schoten, wel is een persoon mishandeld en door ambulancepersoneel nagekeken. Een arrestatieteam is twee woningen binnengevallen in de Tweede Carnissestraat (foto) en de Ebenhaëzerstraat.

(Beeld: Media-TV)

Rond 03.45 kwamen meerdere politie-eenheden en een ambulance ter plaatse in de Tweede Carnissestraat, naar aanleiding van een melding van een schietpartij. De politie heeft twee mensen uit een woning gepraat. Zij zouden niet als verdachten worden gezien. Een arrestatieteam viel de woning daarna binnen, maar daar werden geen verdachten aangetroffen.

Tweede inval

Op de nabijgelegen Ebenhaëzerstraat werd ook een woning binnengevallen, maar ook daar werden geen verdachten aangetroffen. Wel meldt de politie één persoon te hebben aangehouden. Waar dat is gebeurd is onduidelijk.

De forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek verricht en verschillende sporen veiliggesteld. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en mishandeling.