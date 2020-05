Twee woningen in Almere beschoten

Connect on Linked in

Op de Melkdistelstraat en op het Freyaplantsoen in Almere zijn zondagnacht twee woningen beschoten. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de beschietingen. Ook wordt onderzocht of de beschietingen verband houden met een schietpartij op de Melkdistelstraat afgelopen vrijdag.

Meerdere kogels

Om 03.12 kwam er een melding binnen van een bewoner die schoten had gehoord op de Melkdistelstraat. Verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Er bleek meerdere keren op een woning te zijn geschoten. Tien minuten later meldde een bewoner in de omgeving van het Freyaplantsoen dat er zou zijn geschoten. Ook daar bleek een pand meerdere keren onder vuur genomen. De bewoners waren niet thuis.

Onderzoek

De politie heeft met verschillende eenheden en een politiehelikopter in de omgeving gezocht. De omgeving van de twee woningen was ruim afgezet, zodat de recherche onderzoek kon doen. Of de beschieten verband met elkaar houden en of er een link is naar een schietpartij afgelopen vrijdag op de Melkdistelstraat wordt onderzocht.