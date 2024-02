Twee zwaargewonden bij schietpartij op station Purmerend

Connect on Linked in

Bij een schietpartij bij het NS-station Purmerend zijn maandagavond twee zwaargewonden gevallen. Beide slachtoffers zijn volgens de politie in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is op zoek naar de schutter(s).

De melding van de schietpartij kwam iets voor 20.00 binnen. Verschillende eenheden kwamen ter plaatse met onder meer speurhonden en een politiehelikopter. De politie formeert een Team Grootschalige Opsporing (TGO) en is op zoek naar getuigen en beelden.

In verband met het politieonderzoek stoppen treinen tijdelijk niet in Purmerend. De NS zet bussen in.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Over een aanleiding de schietpartij is nog niets bekend.