Twee zwaargewonden bij steekpartij na verkeersruzie in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een steekpartij in Rotterdam zijn vrijdagnacht twee mannen zwaargewond geraakt. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij zou rond 02.00 uur op de Zwart Janstraat twee mannen hebben gestoken. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 19 en 21, werden in de buik en arm geraakt en moesten naar het ziekenhuis.

De slachtoffers en de verdachte zaten in twee verschillende auto’s die in de Zwart Janstraat reden. Door een verkeersruzie ontstond een woordenwisseling tussen de bestuurders. Nadat iedereen uitstapte werd de ruzie op straat voortgezet. Daarbij stak de verdachte in op het tweetal.

Eén van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij direct is meegenomen door de ambulancemedewerkers. Het andere slachtoffer was zwaargewond aan zijn arm, een agent legde een tourniquet aan om de zeer ernstige bloeding te stoppen.

De verdachte ging er vandoor, maar kon korte tijd later worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.