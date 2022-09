Connect on Linked in

Bij een woning in Heerhugowaard heeft zich in nacht van maandag op dinsdag een explosie voorgedaan. Dat gebeurde rond 03.25 aan de Sluis. Buurtbewoners belden de politie. Volgens de politie is er half augustus in dezelfde woning ook een explosie geweest.

Mogelijk is er deze keer een explosief in de woning gegooid. Door de klap heeft de woning opnieuw behoorlijke schade opgelopen. Er was de afgelopen nacht niemand aanwezig in het huis.