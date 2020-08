Tweede schietpartij in dezelfde straat in Amsterdam

Er is in de nacht van dinsdag op woensdag een schietpartij geweest in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Er is een man gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. In dezelfde straat raakte dinsdag ook al een man gewond door een schietpartij.

Volgens de politie werd er woensdag rond 04.00 geschoten. Ter plaatse startte de politie een forensisch onderzoek. In de loop van de dag komt de politie met meer informatie.

Dinsdag raakte in de straat de 23-jarige rapper Danzel S. alias Bigidagoe gewond.