Tweede verdachte (24) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Rotterdam

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij waarbij op 27 december een 25-jarige Rotterdammer om het leven kwam. Het gaat om een 24-jarige Rotterdammer. Eerder werd ook al een 24-jarige Rotterdammer opgepakt.

(beeld MediaTV)

Bij de schietpartij in een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde raakte een 25-jarige man zwaargewond. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De politie hield al eerder een 24-jarige Rotterdammer aan als verdachte. Inmiddels is ook een andere 24-jarige Rotterdammer aangehouden als tweede verdachte. Beide mannen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Twintig rechercheurs

Over de toedracht en wie nog meer betrokken zijn, is volgens de politie nog veel onduidelijk. Dezelfde avond startten agenten uitgebreid sporenonderzoek in de woning aan de Huniadijk en spraken met getuigen. Twee mogelijk betrokken auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen.

Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek naar de toedracht.