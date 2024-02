Tweede verdachte aangehouden na vondst honderd kilo crystal meth in lab

Connect on Linked in

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in een onderzoek naar een drugslab in Vijlen, waar eerder deze maand jaar een grote hoeveelheid crystal meth werd gevonden. Ze is nog op zoek naar twee andere verdachten.

Foto is ter illustratie

Verdenking

Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab in het plaatsje Vijlen, waar de politie op 10 februari drugs en chemicaliën aantrof. Het lab was nog in werking. De politie kwam het door een tip op het spoor.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het daarbij ging om 100 kilo crystal meth. Crystal meth is de bijnaam voor methamfetamine, een synthetische drugs die lijkt op speed, maar een langere werking heeft. Het is een sterke en verslavende drug.

Voorarrest

Tijdens dit onderzoek werd eerder een 45-jarige man aangehouden. De rechtbank in Maastricht verlengde het voorarrest van de man met 30 dagen.

De recherche is op zoek naar nog twee personen die ook in verband worden gebracht met het onderzoek, geeft ze aan in een bericht.