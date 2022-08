Tweede verdachte aangehouden voor moord op Musa Erdogan

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen woensdag een tweede aanhouding verricht voor de schietpartij in Hengelo op 5 juli, waarbij Musa Erdogan om het leven kwam.

Verdenking

Voor het incident waarbij de 32-jarige Musa ‘Ata’ Erdogan uit Hengelo om het leven kwam, is een nieuwe verdachte opgepakt. Het gaat om een 30-jarige man uit Enschede. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gebeurtenis op 5 juli. De man is donderdag weer op vrije voeten gesteld, maar blijft wel verdachte. Dit meldt de politie vrijdag.

Lichtmast

Op dinsdag 5 juli vond een schietpartij plaats op de Trijpstraat in Hengelo. Kort daarna kwam de 32-jarige Musa Erdogan als bestuurder van een personenauto tegen een lichtmast aan de Parallelweg Ls in Hengelo tot stilstand. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie dacht eerst dat er sprake was van een verkeersongeval, maar ging daarna al snel uit van een misdrijf.

RTV Oost berichtte dat uit sporenonderzoek en getuigenverklaringen van omwonenden naar voren kwam dat de automobilist onder vuur was genomen. Vervolgens zou hij er vol gas vandoor zijn gegaan. Enkele honderden meters verderop ramde de auto een lantaarnpaal.

Zoektocht

Naast de aanhouding heeft de politie donderdag in Hengelo gezocht naar een vuurwapen. De politie probeert een weggegooid wapen op te sporen zodat het niet alsnog in verkeerde handen terechtkomt. Die zoektocht heeft nog niets opgeleverd.

Daarnaast is de recherche op zoek naar een man met een lichte huidskleur die vermoedelijk op 5 juli, tussen 23:00 uur en kort na middernacht, voor een persoon een taxi heeft gebeld, op of nabij het station in Hengelo. Deze beller is geen verdachte, maar de politie komt wel graag met hem in contact.

De eerder aangehouden verdachte zit nog steeds vast.