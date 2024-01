Tweede verdachte wél veroordeeld voor overval in zaak Dusan Tadic

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft een tweede verdachte van de overval op ex-Ajacied Dusan Tadic in 2022 wél veroordeeld voor het plegen van een overval. Hij kreeg 1 jaar gevangenisstraf. Eerder kreeg een verdachte alleen straf voor openlijke geweldpleging in deze zaak. Dat verschil is volgens de rechtbank die nu oordeelde, te verklaren door een andere ‘weging van de feiten en omstandigheden.’

Beeld: Dusan Tadic, de inmiddels ex-Ajacied die vluchtte bij een poging tot beroving in 2020.

Celstraf

De Amsterdamse rechters veroordeelden de 20-jarige Mohamed F. tot twaalf maanden cel voor de overval op Tadic. Dit terwijl zijn 27-jarige medeverdachte begin vorig jaar werd vrijgesproken voor de overval. Deze kreeg wel zes maanden cel voor openlijke geweldpleging.

Oordeel

Maar de rechtbank die de zaak van Mohamed F. behandelt, heeft een ander oordeel, bericht de website van de Amsterdamse stadszender AT5 dinsdag: ‘Verdachte en zijn mededader hebben om middernacht het slachtoffer een half uur lang bij zijn woning staan opwachten. Te zien is dat een van hen continu op zijn telefoon kijkt. Op enig moment komen de twee in actie en dat blijkt het moment te zijn dat slachtoffer in zijn auto komt aanrijden en uitstapt. Onder zijn auto is een GPS-tracker/baken aangetroffen, die vanaf 12 juli 2022 was geactiveerd.’

Opwachten

De rechtbank: ‘Deze gang van zaken moet worden beschouwd als zo zeer te zijn gericht op de voltooiing van een geplande beroving, dat het niet anders kan dan dat dit ook daadwerkelijk de bedoeling was. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het slachtoffer een beroemde voetballer is waarvan algemeen bekend is dat hij over dure spullen beschikt, zoals bijvoorbeeld horloges en de kostbare Mercedes waarin hij op dat moment reed’, aldus de rechtbank.

Over het verschil in straf: ‘De rechtbank realiseert zich dat de zittingscombinatie in de zaak van de medeverdachte tot een andere weging van de feiten en omstandigheden, en daarmee tot een afwijkend oordeel, is gekomen.’

Onvoldoende

De rechters in het vonnis van de eerdere verdachte: ‘Het opwachten en achtervolgen van Tadic is onvoldoende om aan te nemen dat die gedragingen tot doel hadden geld of goederen afhandig te maken. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van de poging tot diefstal met geweld.’

Volgens deze rechters was ook niet duidelijk wie de tracker geplaatst had.

Klap

Dusan Tadic werd eind juli 2022 ’s nachts opgewacht bij zijn huis in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid. Twee gewapende mannen met helmen op kwamen op hem af, toen hij zijn auto uitstapte. Daarop zette de Ajacied het op een lopen.

Tijdens zijn vlucht ontstond een worsteling, waarbij de 33-jarige Ajax-vedette erin slaagde het vizier van een van de mannen te openen, en hem een klap in het gezicht te geven. Tadic raakte daarbij lichtgewond aan zijn hand, en liep gescheurde kleding op. Vervolgens vluchtte hij het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in. Hier belde hij de politie.

De politie kwam de twee op het spoor dankzij bewakingscamera’s in de omgeving.

Dusan Tadic was in 2020 ook al eens het geplande doelwit van een overval, bleek toen uit getapte gesprekken van enkele verdachten.