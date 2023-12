Twee verdachten aangehouden na vondst dode in Blerick

Connect on Linked in

In een wooncomplex aan de Alberickstraat in Blerick (gemeente Venlo) is zondagnacht het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie is er sprake van een misdrijf. De politie heeft in Venray twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Een grootschalig rechercheteam is bezig met een onderzoek.

Bloedsporen

Rond 02.30 uur ontving de politie melding van mogelijk glasgerinkel bij het wooncomplex aan de Alberickstraat. Ook zouden er bloedsporen aangetroffen zijn. Ter plaatse troffen agenten een overleden persoon aan. Het lijkt er volgens de politie op dat deze persoon door geweld om het leven gekomen is.

Over de identiteit van het slachtoffer zegt de politie nog geen informatie te kunnen delen. Nader onderzoek moet daar duidelijkheid over geven.

Afgezet

De omgeving rondom de plaats delict is ruim afgezet voor onderzoek. Er is tactisch, forensisch en digitaal onderzoek opgestart. Mogelijke camerabeelden worden veiliggesteld.