Tweetal aangehouden voor brandstichtingen en explosie

In de vroege ochtend van maandag 7 oktober vond er om 04.50 een brandstichting plaats bij een woning aan de Chicagostraat in Den Haag. Maandagnacht rond 05.45 vond er een explosie op dezelfde locatie plaats. De woning raakte als gevolg van de explosie beschadigd, niemand raakte gewond.



In de Herenstraat in Rijswijk werd maandagochtend een brandend voorwerp tegen een bedrijfspand aangetroffen. Het pand raakte hierbij licht beschadigd.

Volledige beperkingen

Na uitgebreid onderzoek kwamen de twee aangehouden verdachten in beeld. Donderdag werd een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Vrijdag een 23-jarige man uit Den Haag. De beide mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



De politie liet dinsdag in een persbericht weten dat het nog onduidelijk is waarom de woning aan de Chicagostraat in Den Haag doelwit is. Ze houdt rekening met een vergissing.