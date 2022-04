Tweetal aangehouden voor dode man in Utrechtse woning

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond twee mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man in een woning aan de Karpaten in de Utrechtse wijk Lunetten. De overleden man werd woensdagavond aangetroffen. De recherche gaat uit van een misdrijf.

Woensdagavond rond 22.30 kwam er een melding binnen bij 112 dat er een overleden persoon lag in een woning aan de Karpaten. Agenten die afkwamen op de melding troffen in de woning het slachtoffer aan en stelden een onderzoek in. In eerste instantie was het nog onduidelijk waar het slachtoffer aan was overleden.

Misdrijf

Uit onderzoek van de recherche en de forensische opsporing blijkt inmiddels dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Donderdagavond zijn twee mannen uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de man. De twee zitten vast voor verhoor. Hun exacte rol wordt onderzocht, meldt de politie.

Over hun leeftijd en een mogelijk motief is nog niets naar buiten gebracht.