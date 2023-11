Tweetal aangehouden voor witwassen, tonnen aan luxe goederen gepakt

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag twee mannen van 47 uit Zaandam aangehouden op verdenking van witwassen. De politie nam voor enkele tonnen aan luxe goederen in beslag, zoals dure horloges, sieraden, tassen en flessen sterke drank.

Sky ECC

De twee mannen zijn aangehouden na een onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche, Taskforce Underground Banking, zo meldt de politie vrijdag in een persbericht. Onder leiding van het Landelijk Parket startte in april 2022 een onderzoek naar een 47-jarige man uit Zaandam, die wordt verdacht van ondergronds bankieren. Hij maakte onder andere gebruik van cryptocommunicatiedienst Sky ECC om zijn geldoverdrachten te coördineren. Zo kwam naar voren dat hij meer dan 3,3 miljoen euro verhandelde tussen mei 2020 en maart 2021.

10 kilo coke

Uit verder onderzoek kwam naar voren dat hij in 2023, samen met een andere 47-jarige man uit Zaandam, meerdere tonnen aan geld verhandelde. De mannen waren ook betrokken bij het verhandelen van ruim 10 kilo cocaïne.

Prada

Bij een doorzoeking trof de politie in een tussenwoning in Zaandam veel luxe goederen aan. Naast dure horloges en gouden sieraden vond de politie ook tientallen dure tassen van duizenden euro’s per stuk, van onder andere Chanel, Prada en Valentino. Ook werden bekende dure schoenenmerken aangetroffen waaronder Jimmy Choo. Daarnaast zijn enkele dure flessen sterke drank (Hennessy en Remy Martin) van enkele duizenden euro’s per fles in beslag genomen.

De twee verdachten zitten vast en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle.