Tweetal in Gouda opgepakt voor beschieten man in auto

De politie heeft zondagavond twee mannen van 30 en 37 uit Gouda aangehouden in een woning aan de Dunantsingel. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van een 22-jarige Zeisternaar eerder die avond op de Dunantsingel. Het slachtoffer raakte niet gewond.

(Foto uit archief)

De Zeisternaar zat rond 18.50 in zijn auto op de Dunantsingel in Gouda toen plotseling twee mannen op zijn voertuig schoten. Vervolgens gingen de twee verdachten een woning in dezelfde straat binnen.

Een opgetrommeld arrestatieteam hield in de woning twee verdachten aan, twee Gouwenaars van 30 en 37. Zij zitten op dit moment vast. In de woning troffen agenten een luchtdrukpistool aan, die in beslag is genomen.

De recherche is op zoek naar getuigen van het incident en doet verder onderzoek.