Tweetal in Suriname opgepakt voor postpakketten met hasj uit Nederland

Een 23-jarige student in Suriname is donderdag bij een postbedrijf in Paramaribo door de douane aangehouden met ruim 800 gram hasj in een pakket dat uit Nederland kwam. Een dag eerder werd een 24-jarige vrouw ook al bij een postbedrijf in Suriname aangehouden met een pakket met een kilo hasj vanuit Nederland. Beide verdachten zitten vast. Dat schrijft Waterkant.

De student haalde donderdag in Paramaribo een postpakket op, die verzonden was vanuit Nederland en geadresseerd was aan een ander. Uit onderzoek bleek dat in de doos ruim 800 gram hasj was verborgen tussen levensmiddelen.

De student is daarop aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade. Hij wil niet zeggen voor wie het pakket bestemd was.

Soortgelijk delict

Opvallend is dat woensdag ook een 24-jarige vrouw in Suriname voor een soortgelijk delict is aangehouden. Zij nam bij een postbedrijf een pakket in ontvangst met daarin 1.000 gram hasj die verborgen zat in dozen poederzeep. De vrouw kreeg de doos met daarin levensmiddelen opgestuurd van een kennis uit Nederland. Ze verklaarde niets af te weten van de zaak en is vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade.