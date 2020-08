Tweetal opgepakt in 18 jaar oude moordzaak Jam Master Jay (Run-DMC)

Connect on Linked in

In Amerika zijn twee mannen gearresteerd voor de moord op Run-DMC dj en producer Jam Master Jay in 2002. Dat schrijft The New York Times. De twee verdachten, Ronald Washington (56) en Karl Jordan, Jr. (36), zijn aangeklaagd op beschuldiging van moord terwijl ze betrokken waren bij drugshandel.

Jam Master Jay (echte naam Jason William Mizell) richtte het baanbrekende hiphoptrio Run-DMC op in 1983 met Joseph “Run” Simmons en Darryl “DMC” McDaniels. Mizell werd op 30 oktober 2002 op 37-jarige leeftijd doodgeschoten in een opnamestudio in Jamaica, Queens (New York). Twee mannen drongen op de bewuste avond de opnamestudio binnen en een van hen, die een masker droeg, schoot Jam Master Jay door zijn hoofd.

Docu

De twee opgepakte mannen waren al langer in beeld als verdachten bij de plaatselijke recherche, maar werden niet vervolgd in de moordzaak. In 2018 verscheen de Netflix-documentaire ReMastered: Who Killed Jam Master Jay?. Daarin speculeren vrienden en familie van Jam Master Jay over de omstandigheden van de moord, die nu, na 18 jaar mogelijk opgelost lijkt te worden.