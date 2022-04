Tweetal opgepakt in witwasonderzoek met honderden pgp-telefoons

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft in een onderzoek naar witwassen eind maart twee verdachten gearresteerd. Het gaat om een 29-jarige en een 31-jarige man uit de regio Breda die worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Op 22 maart werden tijdens verschillende doorzoekingen onder andere 150 encryptietelefoons, honderden simkaarten, vele gegevensdragers, 1 kilo goud, cash geld en financiƫle administratie in beslag genomen.

Geldkoerier

De marechaussee kwam de verdachten op het spoor toen in februari 2020 een geldkoerier met 92.000 euro op Schiphol werd aangehouden. In het onderzoek dat volgde kwam een verdachte in beeld die het geld had meegegeven aan de aangehouden koerier.

Doorzoeking

Tijdens een doorzoeking in een kantoor van de verdachte werden in juli 2020 160 pgp-telefoons en honderden simkaarten aangetroffen. Uit verder onderzoek bleek dat de verdachte zich mogelijk bezighield met grootschalige handel in encryptietelefoons en georganiseerde misdaad.

Familielid

In december 2021 kwam een locatie in zicht van waaruit een familielid van de verdachte criminele activiteiten voort zou zetten. Drie maanden later, op 22 maart 2022, zijn vervolgens twee mannen van 29 en 31 uit de regio Breda aangehouden op verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Het rechercheteam van de marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. De verdachten zitten vast.