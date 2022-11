Tweetal opgepakt voor dodelijke schietpartij in Suriname (VIDEO)

Print This Post

In Suriname en op de luchthaven van Frans-Guyana zijn twee verdachten aangehouden die door de politie werden gezocht voor een dodelijke schietpartij aan de Drambrandersgracht in Paramaribo. Bij het incident werd dinsdagmiddag een man genaamd Keitho in zijn auto doodgeschoten.

Doorzeefd

Volgens Waterkant werd de grijze auto waarin Keitho zat achtervolgd door mannen uit een andere auto en daarna onder vuur genomen. Het voertuig waarin het slachtoffer zat werd doorzeefd met kogels. Na de beschieting knalde de auto frontaal op een bestelbusje bij een taxistandplaats. Er zouden ruim dertien schoten zijn gelost.

Vluchtauto

Een van de verdachten, Steven B., meldde zich donderdag bij de afdeling Kapitale Delicten in Suriname. Hij werd gezocht door de Surinaamse politie en zou de bestuurder geweest zijn van de vluchtauto, een zwarte Nissan Frontier. Deze werd later onbeheerd aangetroffen.

Arrestaties

De andere inzittende, Glenn S. (39), werd woensdag op de luchthaven van Frans-Guyana aangehouden. Hij zou na de schietpartij gevlucht zijn naar het buurland van Suriname. Hij zal volgens procedure overgedragen worden aan Suriname in verband met het verdere onderzoek.

Beide verdachten zitten vast. De man die bij de doodgeschoten Keitho in de auto zat, is de 29-jarige Fernando B. Hij rende hard weg en is kort na de schietpartij ook aangehouden door de Surinaamse politie.