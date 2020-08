Tweetal zwaar mishandeld door skaters in Gouda, één slachtoffer kritiek

Connect on Linked in

In Gouda zijn vrijdagavond twee mannen van 41 en 45 jaar zwaar mishandeld aan de Doesburgweg. Een van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De ander is inmiddels thuis. De politie is op zoek naar getuigen. De daders zouden vier blanke mannen zijn in de leeftijd van 18-20 jaar.

Rond 23.45 kwam er een melding binnen dat twee mannen zouden zijn mishandeld op het industriegebied van Gouda. Een van de twee mannen woont in het pand aan de Doesburgweg en sprak vier skateboarders aan of zij hun rommel wilden opruimen. Daarop werd de man knock-out geslagen. Ook de andere man kreeg meerdere klappen. Vervolgens zijn de vier skaters gevlucht.

De slachtoffers zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd en hebben aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart naar de zware mishandeling en zoekt getuigen.