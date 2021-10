Twintig arrestaties, twee ton hasj en wietplantages in Spanje

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in Huelva (Andalusië) een criminele organisatie ontmanteld die zich bezighield met grootschalige hasj- en wiethandel. Er zijn twintig verdachten gearresteerd op verdenking van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen. Naast twee ton hasj werden onder meer twee grote wietplantages opgerold.

Plezierboten

Het onderzoek begon in augustus 2020 toen agenten een plezierboot ontdekten die over de weg werd vervoerd, waarin ze een dubbele bodem vonden die hasj bevatte. Daarop werden twee verdachten aangehouden en ruim een ton hasj in beslag genomen.

Begin dit jaar vonden de opsporingsdiensten nog andere pleziervaartuigen die de organisatie zou hebben klaargemaakt voor drugstransporten. Uit politieonderzoek bleek dat het netwerk ook voertuigen, boten en gebouwen gebruikte om hun criminele activiteiten uit te voeren. Ook ontdekten agenten dat de organisatie twee plezierboten naar de haven van Huelva had overgebracht, die klaar waren voor drugssmokkel.

Hasj overboord

Eind augustus zag de Spaanse politie hoe een verdacht schip vanuit kustplaats Mazagón vertrok om een hasjtransport naar de kust van Huelva te verschepen. Bij het naderen van de Spaanse kust vluchtte het schip, werd de hasj overboord gegooid en strandde het schip op een strand in Isla Cristina. De 750 kilo hasj werd op zee teruggevonden.

Wietplantages

Naarmate het onderzoek vorderde, ontdekten agenten dat de criminele organisatie zich ook bezighield met indoor wietplantages op boerderijen in de gemeente Bonares in Huelva. Medio oktober deed de politie in Bonares drie invallen, waarbij 300 kilo hasj, een jachtgeweer en twee wietplantages met 1.100 planten in beslag werden genomen.

Invallen

Bij twaalf invallen in de steden Huelva, Aljaraque, Corrales, Punta Umbría en Gibraleón werden in totaal twintig verdachten opgepakt. Daarbij werden ruim 80.000 euro contant geld, twee plezierboten, twee jetski’s, een buitenboordmotor en meerdere voertuigen in beslag genomen. Ook talloze mobiele telefoons en andere technische apparatuur, zoals satelliettelefoons, stoorzenders, gps-trackers en elektronische volgapparatuur werd onderschept.