 Meteen naar de content
8 september 2025

Uit bajes ontsnapte Nederlandse leider Oostenrijkse ramkraakbende al ruim half jaar voortvluchtig

De 29-jarige Nederlandse leider van een zogenoemde “stormrambende” die in februari uit een Oostenrijkse gevangenis ontsnapte, is al zeven maanden voortvluchtig. Vira A. slaagde erin om met een staalkabel van een fitnessapparaat een raam uit de gymzaal te rammen, waarna hij zich met lakens naar beneden liet zakken. Een maand na zijn ontsnapping uit de gevangenis in Wiener Neustadt vond in dezelfde stad een ramkraak op een juwelierszaak plaats. Sloeg Vira A. wederom toe?

Plus

Door Roel Janssen

De Nederlander met Kroatische roots wist op 10 februari om 08.00 te ontsnappen uit de gevangenis in Wiener Neustadt in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, in het oosten van het land. De directie van de gevangenis gaat er vanuit dat de ontsnapping lang van tevoren was gepland. Enkele dagen eerder zou Vira A. zich op eigen verzoek hebben laten overbrengen naar de afdeling waaruit hij later wist te ontsnappen. De ramen daar hebben geen tralies vanwege monumentenzorg, maar zijn meestal alleen op slot.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.