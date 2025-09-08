8 september 2025

Uit bajes ontsnapte Nederlandse leider Oostenrijkse ramkraakbende al ruim half jaar voortvluchtig

De 29-jarige Nederlandse leider van een zogenoemde “stormrambende” die in februari uit een Oostenrijkse gevangenis ontsnapte, is al zeven maanden voortvluchtig. Vira A. slaagde erin om met een staalkabel van een fitnessapparaat een raam uit de gymzaal te rammen, waarna hij zich met lakens naar beneden liet zakken. Een maand na zijn ontsnapping uit de gevangenis in Wiener Neustadt vond in dezelfde stad een ramkraak op een juwelierszaak plaats. Sloeg Vira A. wederom toe?