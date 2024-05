Uit Nederland gevluchte drugscrimineel “Don” in Suriname opgepakt

Print This Post

De Surinaamse politie heeft donderdag een drugshandelaar die bekend staat als “Don” in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo aangehouden. De verdachte was naar Suriname gevlucht omdat er in Nederland ook een onderzoek loopt naar zijn betrokkenheid bij drugszaken.

Drugskoeriers

Volgens de Surinaamse politie wordt “Don” er in Suriname van verdacht ‘lid te zijn van een drugsorganisatie die koeriers rekruteert en met drugs stuurt naar het buitenland’.

Patronen

De man werd volgens de Surinaamse politie na intensief speurwerk van de afdeling Narcoticabrigade aangehouden. In de woning waar de man werd opgepakt, is er een groot aantal patronen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Paramaribo, waar hij zal worden voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie. Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.