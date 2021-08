Connect on Linked in

In de buurt van Moengo, in het noordoosten van Suriname, is een uitgebrand vliegtuig gevonden. Het gaat om een vliegtuig dat in Braziliƫ staat geregistreerd.

Op basis van sporen die zijn aangetroffen, wordt vermoed dat het toestel in brand is gestoken, zo meldt Starnieuws.

Er werden geen verdovende middelen aangetroffen in of rond het vliegtuig, maar de omstandigheden doen vermoeden dat hier wel sprake was van een drugsvlucht, die door slecht weer moest worden onderbroken.