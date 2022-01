Uithalende havenarbeider verraadt zichzelf bij onschuldige collega

Connect on Linked in

Een Antwerpse havenwerker die tot jaren cel werd veroordeeld, is waarschijnlijk toch niet betrokken geweest bij het uithalen van cocaïne. Via een berichtje in Instagram van een collega, kwam hij erachter dat juist deze schuldig was aan de feiten.

Onschuldig

Een Belgische havenarbeider die vorig jaar nog tot vier jaar celstraf werd veroordeeld, voor het meehelpen aan de invoer van cocaïne, is waarschijnlijk onschuldig. Zijn collega verraadde zichzelf tegenover hem, via social media. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen donderdag.

Uithaal

In de zomer van 2019 was de uithaal waarbij Umit S. betrokken zou geweest groot nieuws. De uithalers waren namelijk opgesloten geraakt in een container gevuld met steenkool, waarin het veertig graden was geworden. Omdat ze door hun opdrachtgevers niet werden geholpen voordat ze de cocaïne hadden gevonden, moesten ze zelf de politie bellen om te worden gered.

Ontkend

Umit S. zou degene zijn geweest die de uithalers met een peilwagen naar de container met steenkool, met daarin de drugs verborgen, had gereden. Hij kreeg vier jaar cel, maar ontkende zijn aandeel, en ging in hoger beroep.

De zaak kreeg onlangs een opmerkelijk wending. Umit S. werd namelijk via Instagram benaderd door een collega, meldden zijn raadslieden. ‘De man vertelde dat hij opgelucht was dat de politie nooit bij hem was uitgekomen. Hij bedankte onze cliënt ook omdat hij hem nooit had verraden. Hij was in de veronderstelling dat hem niks meer kon overkomen omdat het proces voorbij was.’

Umit S. maakte screenshots van de Instagram-posts, die hem nu wel eens definitief kunnen vrijpleiten.

De Federale politie heeft inmiddels havenwerker Jerry N. verhoord over de zaak. Die beroept zich op zijn zwijgrecht. De Belgische justitie heeft voor het gerechtshof om vrijspraak voor Umit S. gevraagd.