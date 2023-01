Uithalers gepakt op haventerrein in Rotterdam

Print This Post

Op een haventerrein in Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen opgepakt. De politie denkt dat de twee van plan waren om cocaïne uit een container van een terrein af te halen. De verdachten zijn twee mannen van 22 jaar.

Een van de twee is aangehouden door de Douane op een terrein van een bedrijf in de Waalhaven. Een andere man is door politie aangehouden buiten dat terrein.

De recherche is een onderzoek naar de twee gestart. Er is geen drugs in beslag genomen.

Dit jaar zijn al bijna dertig verdachten gearresteerd op haventerreinen in de Rijnmond.