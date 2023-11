Uithalers op heterdaad gefilmd door politie (VIDEO)

Connect on Linked in

De Britse National Crime Agency (NCA) heeft beelden naar buiten gebracht van mannen die een zending cocaïne uit een container haalden, en van hun arrestatie kort daarna. Twee van de vier betrokken mannen zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen van 18 jaar. Eerder zijn twee anderen veroordeeld tot 13,5 en bijna 13 jaar cel.

139 kilo

De vier werden in april 2022 gefilmd toen ze op een bedrijventerrein uit een zeecontainer 139 kiloblokken cocaïne uit aan het halen waren. De container met bananen was aangekomen uit Ecuador en daarna doorzocht in de haven van London Gateway. Grenspolitie vond de pakketten drugs, maar verzegelden de container opnieuw.

Vervolgens werd de container in de gaten gehouden. Een van de verdachten nam daarna contact op met de rederij om de container vrij te laten geven. Volgens de NCA handelde hij in opdracht van een Albanese criminele groep.

Coventry

Een paar dagen later nam een van de mannen contact op met de rederij om de container vrij te geven. Een transportbedrijf reed de container naar een opslagbedrijf in Herald Way, Coventry, terwijl NCA-agenten het transport in de gaten hielden.

Op 15 april 2022 gingen de vier de cocaïne ophalen. Met een vorkheftruck kwamen ze aan de bovenkant en maakten een opening. Toen ze bezig waren greep de politie in. Een vluchtpoging mislukte.