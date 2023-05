Uithalers opgepakt in haven Rotterdam, stoep bezaaid met blokken coke

Connect on Linked in

De douane heeft zaterdagnacht in de Rotterdamse Waalhaven meerdere uithalers op heterdaad betrapt. Zeker vijftien tot twintig blokken cocaïne lagen verspreid op een trottoir en een naastgelegen weg. In een gereedstaande vluchtauto, met draaiende motor, stonden nog eens zeker vier bigshoppertassen gevuld met blokken cocaïne.

(Beeld: JBMedia)

Een van de bigshoppers, die vermoedelijk over het hek van een containerterminal werden gehesen, was gescheurd. Hierdoor lagen er zeker vijftien tot twintig blokken cocaïne verspreid over het trottoir en de weg. De straatwaarde van de partij ligt in de miljoenen euro’s.



Dna-sporen

Het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de douane heeft de cocaïne in beslag genomen, afgevoerd en vernietigd. Ook de vluchtauto is in beslag genomen. Er zijn verschillende dna-sporen veiliggesteld van onder meer handvaten van bigshoppertassen.

Hoeveel uithalers er zijn aangehouden en hoeveel cocaïne er is onderschept is nog niet bekend.