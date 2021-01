‘Uithalers van cocaïne Rotterdamse haven zwaarder bestraffen’

Connect on Linked in

Criminele ‘uithalers’ van cocaïne moeten zwaarder worden bestraft. Dat zegt de directeur van het grootste containeroverslagbedrijf van Rotterdam. Ook moet het havenbedrijf beter opletten welke verdachte schepen er in de haven varen.

Strafmaat te laag

Volgens de CEO kunnen zogenaamde ‘uithalers’ van cocaïne tienduizenden euro’s per opdracht verdienen, terwijl het risico gepakt te worden gering is. Leo Ruijs van ECT wil daarom de strafmaat omhoog hebben. Dit zegt hij bij RTV Rijnmond : ‘Als ze worden betrapt, krijgen ze een boete van 90 euro en worden ze vaak nog dezelfde dag vrijgelaten. We zien ze soms binnen een week weer voor het hek staan met een knipschaar.’ De CEO verwacht resultaat van nieuwe wetgeving die op dit gebied in de maak zou zijn.

Niet betrapt

De directeur legt uit dat de inbrekers momenteel alleen voor huisvredebreuk aangeklaagd kunnen worden, zolang ze niet op het terrein betrapt worden met drugs. Hij hoopt ook dat het Rotterdamse havenbedrijf verdachte bewegingen op het water gaat aanpakken: ‘Nu kunnen de criminelen makkelijk via schepen het terrein op klimmen.’

Drugs vrijgeven

De CEO ziet nog een andere oplossing voor wat hij een breder maatschappelijk probleem noemt: ‘Drugs helemaal vrijgeven zou een oplossing kunnen zijn, maar dan heb je weer een ander probleem in de samenleving.’

Volgens de douane zijn op de Rotterdamse containerterminals het afgelopen jaar 152 mensen aangehouden die zich niet konden legitimeren en die ook niet konden uitleggen waarom ze op het terrein waren. Woensdag maakte het Hit and Run Cargo Team (HARC) bekend dat ze in 2020 in totaal 40.641 kilo coke heeft onderschept in de Rotterdamse haven. Het team is een samenwerking tussen Douane, FIOD, Zeehavenpolitie, en Openbaar Ministerie.