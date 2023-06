Unabomber pleegde zelfmoord: onderzoek naar Kaczynski grootste in geschiedenis FBI

Connect on Linked in

De Amerikaanse Unabomber die dood in zijn cel werd gevonden, blijkt zelfmoord te hebben gepleegd. Hij leed aan kanker. Ted Kaczynski pleegde 17 bomaanslagen in de VS. Het leidde tot de grootste zoekactie door de FBI in haar geschiedenis.

door Joost van der Wegen

Kanker

Ted Kaczynski was 81 jaar oud, en had al een tijd kanker. Hij werd afgelopen zaterdag bewusteloos aangetroffen in een federaal medisch centrum in North Carolina, waarna hij in een ziekenhuis overleed. Drie bronnen bevestigen dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Bom

Hij stond bekend als de Unabomber, die 17 jaar lang bombrieven verstuurde, tussen 1978 en 1995. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven, en raakten er 23 gewond, nadat 16 keer een bom was afgegaan. Hij bekende de aanslagen, onder meer op universiteiten en op luchthavens, nadat hij in 1998 werd aangehouden.

Hij werd pas gepakt, nadat zijn broer zijn handschrift herkende en de FBI hierover tipte.

Kaczynski was een op Harvard opgeleid wiskundige, die vanuit een hut in de staat Montana de Washington Post en de New York Times ertoe wist te dwingen zijn manifest af te drukken, onder druk van de eerder gepleegde bomaanslagen.

Voor het grote publiek kwamen in de Unabomber de kenmerken van een gestoorde seriemoordenaar en een gewelddadige terrorist bij elkaar.

Bekijk het dossier van de Unabomber op de site van de FBI.