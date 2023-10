‘Undercoveragent Duitse politie gemarteld en vermoord in Spanje’

Connect on Linked in

Aan de Spaanse Costa del Sol is in de zomer van vorig jaar een undercoveragent van de Duitse politie gemarteld en vermoord. Volgens onderzoek van WDR en NDR was de 33-jarige Serviër een undercoveragent van de politie in Hessen, die werd ingezet om te infiltreren in drugsnetwerken.

Cannabis en cocaïne

De politie in Hessen zou de Serviër specifiek hebben ingezet om onderzoek te doen naar een internationaal drugsnetwerk dat op grote schaal cannabis, cocaïne en andere drugs zou hebben verhandeld. De door de vermoorde politie-informant verstrekte informatie zou al in verschillende onderzoeken zijn verwerkt.

Vakantiewoning

Het leven van undercoveragent Aleksandar K. eindigde op een stoel in een vakantieappartement in de Zuid-Spaanse stad Marbella. Met een plastic zak over zijn hoofd en zijn handen en voeten vastgebonden, zou de Serviër dagenlang zijn gemarteld voordat hij twee keer in zijn hoofd werd geschoten.

Duitse verblijfsvergunning

Op 30 juni 2022, een dag na de moord, ontdekte de huisbaas het lichaam. De Spaanse politie had enige tijd nodig om de dode man te identificeren. Hij had geen identiteitspapieren bij zich, maar in het appartement in het vakantiecomplex zou een Duitse verblijfsvergunning zijn aangetroffen.

Drugshandel

Volgens onderzoek van WDR en NDR werkte de Serviër als informant voor de politie in Hessen. Aleksandar K., die voor het laatst in Offenbach in Hessen woonde, zou betrokken zijn geweest bij de drugshandel van een Europees netwerk en namens de politie in Hessen informatie hebben moeten verstrekken over de activiteiten van de drugsbendes.

Onderschepte communicatie

Het is nog onduidelijk waarom K. vorig jaar aan de Costa del Sol werd vermoord. Mogelijk is de Serviër vóór zijn moord ontmaskerd. De recherche in Hessen zou nu over bewijs beschikken, onder meer uit onderschepte telefoongesprekken, dat K. onder marteling tegenover zijn moordenaars zou hebben bekend dat hij als informant had gewerkt voor de Duitse politie.

Veroordeelde advocaat

De undercoveragent speelde ook een rol in het proces tegen de Frankfurtse advocaat Benjamin D., die in juli door de regionale rechtbank van Frankfurt am Main tot zeven jaar en negen maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens drugshandel en witwassen.

De rechtbank achtte bewezen dat de 46-jarige advocaat had geholpen bij het organiseren van drugstransport vanuit Spanje naar het Rijn-Maingebied. D. zou samen met andere verdachten een soort rederij hebben opgezet waarmee drugs, vooral cannabis, vanuit de regio rond Barcelona naar Duitsland zouden zijn gesmokkeld.

“Ignacio Varga”

Benjamin D. zou de drugstransporten voornamelijk hebben uitgevoerd via versleutelde EncroChat-berichten. Daar noemde hij zichzelf “Ignacio Varga”, naar een crimineel personage uit de Amerikaanse misdaadserie Better Call Saul. D. legde in de rechtbank een uitgebreide bekentenis af, deed verslag van zijn cocaïneverslaving en zwaar alcoholgebruik, en hoe hij vanaf 2018 steeds verder in het criminele milieu verzeild raakte.

D. gaf regelmatig juridisch advies aan drugsdealers en fungeerde als tussenpersoon tussen de smokkelaars. Eén van zijn contacten zou undercoveragent Aleksandar K. zijn geweest.

De Duitse autoriteiten willen tegenover WDR en NDR geen commentaar geven op de zaak. Het blijft onduidelijk of en hoe de politie in Hessen de Serviër kort voor zijn dood hebben gebruikt. Het Openbaar Ministerie van Hanau doet onderzoek naar de moord.

Montenegrijnse drugsclans

Volgens berichten in de Spaanse media wees het recherche-onderzoek in eerste instantie op een drugsoorlog die al jaren woedt tussen twee rivaliserende families uit Kotor (Montenegro). Verschillende moordpogingen in Spanje, de Balkan, Turkije, Nederland en andere landen zouden zijn uitgevoerd door deze drugskartels, die met extreme wreedheid vechten voor hun positie op de Europese cocaïnemarkt. Aleksandar K. zou mogelijk slachtoffer zijn geworden van die rivaliteit en voor zijn dood zijn ontmaskerd als politie-informant.

Voortvluchtig

Verschillende verdachten die Aleksandar K. eerst zouden hebben gemarteld en daarna doodschoten, zouden zijn geïdentificeerd door middel van forensisch onderzoek op de plaats delict, vingerafdrukken en opnames van de bewakingscamera’s in het vakantieoord. De Spaanse en Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat in ieder geval één verdachte lid is van een outlaw motorclub. De verdachten zijn voortvluchtig.

Zorg

Het gebruik van informanten door de Duitse politie is momenteel een heikel punt voor de federale overheid. Volgens de wensen van het door de federale Duitse politie geleide federale ministerie van justitie, zou de inzet van gerekruteerde en veelal betaalde informanten beter bij de wet moeten worden geregeld door middel van duidelijke richtlijnen.

Een voorlopig rapport van een nieuwe wet die de inzet van undercoveragenten en vertrouwenspersonen regelt, werd in juli naar het federale ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd.