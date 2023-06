‘Urker visser brengen cocaïne aan land in Denemarken’

Connect on Linked in

De Deense omroep TV 2 meldt dat een aantal Urker visserschepen betrokken is bij grootschalige cocaïnesmokkel via het Deense deel van de Noordzee. De schepen zouden pakketten cocaïne opvissen en aan land brengen in Deense havens. Urker schepen komen geregeld aan land in havens aan de kust van Jutland.

In gezicht geslagen

De omroep maakte een uitgebreide reportage, waar De Stentor over schrijft. In de reportage is te zien hoe een Deense journalist en fotograaf in hun gezicht worden geslagen door een Urker visser als ze filmen op de kade waar zijn schip ligt aangemeerd.

Tv2 baseert zich op gesprekken met ‘een groot aantal bronnen in binnen- en buitenland’. Ook spraken ze met een anonieme visser uit Urk. Die vertelt hoe Urker kotters ver op de Noordzee de route van grote containerschepen kruisen. Smokkelaars dumpen de pakketten met drugs en gps-peilbaken van de containerschepen op zee. De Urkers pikken de drijvende pakketten vervolgens op.

100.000 euro

Enige jaren geleden zijn door de Amsterdamse rechtbank mensen veroordeeld die volgens deze methode cocaïne aan land brachten, op Urker kotters via de haven van Harlingen.

TV2 meldt dat de activiteiten van de Urker kotter nu in verband zouden staan met Amsterdamse criminelen, waarbij de term ‘Mocro-maffia’ valt.

De smokkelaars zouden voor de Deense route kiezen omdat daar niet of nauwelijks worden gecontroleerd.

De anonieme visser zegt dat een aantal boomkorkotters uit Urk betrokken zou zijn, maar niet allemaal. Er worden grote geldbedragen betaald door de cocaïnehandelaren, bijvoorbeeld 100.000 euro voor een vangst. Wie eenmaal een keer heeft meegedaan komt er niet gemakkelijk meer uit.