In de Utrechtse wijk Overvecht is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbusje beschoten. Dat gebeurde volgens de politie op de Braziliëdreef, rond 01.00.

De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. Zeker één kogel vloog door de zijruit aan de bestuurderskant.

De politie deed onderzoek in de omgeving en zette de straat af. Over de schutter is niets bekend geworden.

De auto is rond 04.00 weggesleept. Daarna gaf de politie de straat weer vrij.