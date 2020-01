Utrechter aangehouden voor plaatsen explosief

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is er door de politie een 54-jarige man uit Utrecht aangehouden in verband met het plaatsen van een explosief voorwerp in een auto in Zeist.

Op Nieuwjaarsdag bleek rond 19.55 dat er een smeulend voorwerp in een auto was geplaatst, die op het Zeyster Zand geparkeerd stond. In de auto was een brandje ontstaan. De politie zegt dat het ‘explosieve voorwerp’ niet is afgegaan. Bij onderzoek door de de Explosieve Opruimingsdienst is gebleken dat het inderdaad om een explosief ging.

De verdachte zal vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.