In Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning beschoten. Volgens de politie zijn er kogelgaten in het pand en zijn er hulzen gevonden.

Het gaat om een woning aan de Gaasterland in de wijk Lunetten. De politie kreeg rond 05.00 een melding over een schietincident op een woning. Vermoedelijk is er geschoten tussen 04.25 en 04.45. De politie is een onderzoek naar de toedracht gestart. Over daders is niets bekend.