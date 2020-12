Vader en dochter dood aangetroffen in woning Amsterdam-Oost

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een woning aan de Eerste Atjehstraat in Amsterdam-Oost zijn maandagmiddag rond 12.15 de lichamen aangetroffen van een 52-jarige man en zijn 14-jarige dochter. Beide slachtoffers zijn vermoedelijk door vuurwapengeweld om het leven gekomen.

De politie meldt dat er een afscheidsbrief is aangetroffen. De familie is op de hoogte gebracht van het drama. De recherche en specialisten van forensische opsporing doen onderzoek in de woning.

Een buurtbewoner zegt tegen Het Parool dat de vader en moeder van het 14-jarige meisje gescheiden zijn.