Vader en zoon uit Oss ontsnappen aan miljoenenclaim justitie

Connect on Linked in

Lennart K. (72) en zijn zoon Albert K. (51) uit Oss hoeven de Staat geen miljoen euro te betalen omdat ze tussen 2008 en 2011 in amfetamine handelden. Dat meldt Brabants Dagblad. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde donderdag dat de zoon 11.880 euro moet betalen en de vader niets.

De vader en zoon ontsnappen daarmee aan een grote claim van justitie dat ieder 875.000 euro zou moeten betalen. In het hoger beroep waren die bedragen al teruggedraaid tot 480.000 euro per individu.

Grote partijen speed

Woonwagenbewoners Lennart K. en Albert K. verkochten samen met de in België woonachtige Frank C. (40) flinke partijen speed aan Gerard van den D. (46) uit Prinsenbeek. Ze werden daar ook voor veroordeeld, maar in een aparte ontnemingsprocedure wilde het OM ook het geld afpakken dat de verdachten met de drugshandel zouden hebben verdiend. De vier zouden samen 3,8 miljoen euro op moeten hoesten, maar de rechter verlaagde dat bedrag in 2015 naar 2,2 miljoen.

Veel minder winst

Het gerechtshof oordeelde donderdag dat de vier veel minder winst gemaakt hebben. Ook is er volgens het hof geen bewijs dat er 2.090 kilo verhandeld was, zoals de rechtbank stelde. Het hof gaat uit van 176 kilo.

Gerard van den D. moet nu bijna 168.000 euro betalen na een eerdere claim van ruim 766.000 euro. Lennart K. hoeft niets te betalen, want volgens het gerechtshof is er geen bewijs dat hij ook meedeelde in de winst. Albert K. moet 11.880 euro betalen aan de Staat.

Het hof komt ook uit op lagere bedragen omdat de zaak te lang is blijven liggen.

De uitspraak van het hof is hier terug te lezen.