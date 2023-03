‘Vader van “Bolle Jos” verhoord als verdachte van witwassen’

Print This Post

De politie heeft de vader van de gezochte Jos Leijdekkers maandag aangehouden. Hij is twee dagen lang verhoord door de politie, op verdenking van witwassen. Dit schrijft AD.nl donderdag.

Horloges

De 68-jarige vader van “Bolle Jos” is maandag in Rotterdam aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van witwassen. Hij had onder andere twee dure horloges thuis liggen, met een gezamenlijke waarde van 140.000 euro.

De politie denkt dat deze aan hem zijn geschonken, en zijn gekocht met crimineel geld. Jos Leijdekkers sr. is daarover verhoord. Dit schrijft AD.nl donderdag.

Twee dagen na zijn aanhouding is hij weer op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) wil tegenover de nieuwswebsite niet officieel bevestigen dat het om de vader van Leijdekkers gaat.

De vader van Jos Leijdekkers is in de jaren negentig eigenaar geweest van het Bredase bordeel ‘Club Reeperbahn’, onthulde het weekblad Panorama onlangs.

Gezocht

In het internationale opsporingsonderzoek naar Jos Leijdekkers, die verdacht is van grootschalige cocaïnehandel en geweldsmisdrijven, heeft de politie eerder dit jaar bij familieleden van hem gezocht naar informatie over zijn verblijfplaats.

Volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zijn de ouders en een zus van Leijdekkers in augustus en december 2022 naar Turkije gereisd. Daar hebben ze mogelijk met hun gezochte zoon en broer contact gehad.