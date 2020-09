Van corruptie verdachte motoragent gebruikte EncroChat

Connect on Linked in

De Utrechtse motoragent Orm K. (44) blijft voorlopig vastzitten, zo besloot de rechtbank in Utrecht dinsdagmorgen. De man wordt er onder meer van verdacht tussen 2018 en 2020 zijn ambtsgeheim geschonden te hebben door informatie aan criminelen door te geven.

Telefoongesprek

K. wordt ook verdacht van corruptie en computervredebreuk. De rechtbank vindt de kans op herhaling te groot als hij nu op vrije voeten zou komen. De zaak is nog niet toe aan inhoudelijke behandeling.

De politie hoorde dit voorjaar de naam van K. naar voren komen in een afgeluisterd telefoongesprek tussen verdachten, waarna hij werd aangehouden. Op dit moment is de recherche nog aan het zoeken in berichten van de pgp-dienst EncroChat die dit jaar werd ontmanteld. Daar zitten volgens justitie mogelijk berichten tussen die K. naar criminele contacten doorzette. K. had EncroChat in gebruik.

K. komt uit Vianen net als de van meerdere liquidaties verdachte Ridouan Taghi. Er zijn volgens justitie geen aanwijzingen dat K. met de groep van Taghi heeft samengewerkt.

Panden in Rotterdam

Niet duidelijk is aan welke personen K. de informatie dan wel gaf. Dinsdag werd duidelijk dat hij informatie doorgaf over personen waarvan panden in mei in Rotterdam werden beschoten.

Volgens het Algemeen Dagblad is K. eerder berispt voor een hardhandige aanhouding en is hij in 2017 veroordeeld voor mishandeling. Daarvoor kreeg hij 40 uur werkstraf. Hij mocht wel als agent blijven werken. R. zou volgens AD jarenlang contact hebben gehouden met jeugdvrienden die in de criminaliteit zitten.

Op 10 november is er een tweede pro forma-zitting. Inhoudelijke behandeling volgt op 8 december.