Van drugshandel verdachte militair aangehouden door marechaussee

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een militair uit Flevoland in zijn woning aangehouden, op verdenking van drugshandel. In zijn huis werd een handelshoeveelheid middelen gevonden, en een groot geldbedrag.

Spoor

De recherche van de marechaussee kwam de man op het spoor, nadat hij in een ander onderzoek was opgedoken. Hij hield zich mogelijk bezig met de handel in drugs.

Aangehouden

De 27-jarige militair is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden. Dat laat de Koninklijke Marechaussee vandaag weten. In zijn huis werd een handelshoeveelheid middelen gevonden. Ook vonden rechercheurs een groot geldbedrag. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De Koninklijke Marechaussee in Havelte doet verder onderzoek naar de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.