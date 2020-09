Van misbruik verdachte eigenaar dansschool is broer ‘coke-agent’

Connect on Linked in

Khalid A. (37), de eigenaar van Groningen Dance Center die is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van jongeren, is de broer van politieagent Abdel A. (30), in wiens auto op 1 juni een kilo cocaïne is gevonden. Er liep al een onderzoek naar laatstgenoemde wegens witwassen en hypotheekfraude.

Sporenonderzoek

Dansschoolhouder Khalid A. beweerde tegenover de politie dat de cocaïne van hem was. Hij zou de auto van zijn broer hebben geleend en de coke daar per ongeluk in laten liggen. Justitie hecht geen waarde aan deze verklaring en wacht nog op de resultaten van sporenonderzoek. Op de partij drugs zijn verschillende vingerafdrukken gevonden.

Kinder- en dierenporno

De inmiddels ontslagen agent Abdel A. werd op Pinkstermaandag gearresteerd. Vorige week bleek dat op zijn telefoon kinder- en dierenporno is gevonden. De voormalig politieman uit Groningen werkte voor het district Oost-Friesland. Hij zit nog in voorarrest vanwege de coke die per toeval werd gevonden.

Elf aangiftes

Het voorarrest van zijn oudere broer Khalid – die op 8 september werd opgepakt – is donderdag met drie maanden verlengd. Tegen hem zijn elf aangiftes gedaan van seksueel misbruik. Tien van de vermeende slachtoffers zijn minderjarig.

Khalid A. richtte Groningen Dance Center op in 2004. De dansschool verzorgt lessen in onder andere hiphop, streetdance, breakdance en ballet en groeide uit tot een van de grootste dansscholen van Groningen.