‘Van snelweg geplukte verdachten beschoten verkeerde woning in Zwolle’

De politie kreeg zaterdag rond 18.25 een melding over een schietincident aan de Schubertstraat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Drie in zwart geklede mannen staken vuurwerk af terwijl ze op een woning afliepen. Een van hen beschoot de woning met een vuurwapen. Bronnen melden aan RTV Oost dat de daders vermoedelijk de verkeerde woning onder vuur hebben genomen. In het huis woont een alleenstaande moeder met haar kinderen. De aanslag was waarschijnlijk bedoeld voor een woning aan de achterkant, waar regelmatig een man zou verblijven die een rol speelt in een Zwols onderwereldconflict.

Camerabeelden

Op beelden die zijn gemaakt met een deurbelcamera is volgens de regionale omroep te zien dat er zeker drie kogels worden gelost op een raam van een woning in de Schubertstraat. Ook worden er vuurwerkbommen naar de gevel gegooid. Er raakte niemand gewond. Getuigen zagen drie mannen in een auto stappen en wegrijden. De politie kon zodoende een signalement van het voertuig gebruiken bij de zoekactie naar de daders. Voertuigen van de Dienst Speciale Interventies (DSI) dwongen de auto ter hoogte van het Utrecht Science Park te stoppen. De inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar werden snel aangehouden.

Liquidatiepoging bij coffeeshop

In de achterliggende woning die het daadwerkelijke doelwit zou zijn, zou geregeld een man verblijven die in september vorig jaar in coffeeshop Sky High aan de Zwolse Van Karnebeekstraat was toen Jaemy P. daar werd beschoten. P. raakte zwaargewond bij de moordpoging, maar overleefde de aanslag.

Verklaringen

Jaemy P. speelde een rol in het criminele conflict dat enige jaren terug begon in Zwolle, waarbij een ruzie centraal staat tussen een groep mannen van Turkse komaf en een groep onder leiding van twee Afghaanse broers. Dat conflict leidde tot meerdere schietpartijen. Jaemy P. was onder meer betrokken bij een moordaanslag, maar legde ook verklaringen af tegen de twee Afghaanse broers Idris en Abbas M., die voor jaren in de cel verdwenen.

