Van witwassen verdachte jonge advocaat nog niet geschorst

Connect on Linked in

Een jonge strafrechtadvocaat in Brabant wordt door de politie verdacht van witwassen. De deken wilde hem daarom per direct geschorst zien. Maar de Raad van Discipline van de advocatuur vindt de bewijzen tegen hem nog te mager.

Door Joost van der Wegen

Verdacht

In 2019 kwam bij de politie informatie binnen via informanten, over de betrokkenheid van de advocaat, en zijn broer, bij drugshandel. De advocaat staat pas sinds dat jaar op het tableau ingeschreven. Na tien maanden onderzoek door de politie is aan de deken Den Bosch doorgegeven dat hij wordt verdachte van betrokkenheid bij grootschalige handel in cocaïne in georganiseerd verband, en witwassen.

Geheim

In maart van dit jaar vond een doorzoeking plaats bij de advocaat, waarbij vijf Rolex-horloges (geschatte waarde van 115.000 euro), computers en een geldbedrag van ruim 46.000 euro in beslag werd genomen.

De advocaat gaf geen verklaring waarom hij het geldbedrag, dat op geheime plaatsen lag verstopt, in bezit had. Daarna is overleg gevoerd met de advocaat door de deken en de orde van advocaten.

Contanten

Er werd ook duidelijk dat de advocaat-stagair in november 2020 in het kader van het onderzoek in Duitsland in zijn auto is gecontroleerd. Bij de bijrijder werd toen 100.000 in contanten gevonden. Omdat dit geld destijds in de auto ook zichtbaar was voor de advocaat, heeft justitie dit aan de deken gemeld.

Daarnaast maakte de advocaat gebruik van versleutelde telefoons met de SKY ECC-software, waarvan justitie aangeeft dat hier in het criminele milieu veel gebruik gemaakt wordt.

Bewijzen

De deken heeft de Raad van Discipline gevraagd de advocaat te schorsen, vanwege de verdenkingen. Hij voert onder meer aan dat de waarde van de in beslaggenomen goederen niet in verhouding staan tot zijn inkomen.

Maar de Raad vindt de bewijzen tegen de man nog niet voldoende, en wijst erop dat het onderzoek nog loopt. Wel stelt ze dat de verdenkingen ernstig zijn, als ze aangetoond kunnen worden.

De advocaat ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd en vindt ook dat dit niet uit de bewijzen die de politie heeft naar voren komt.