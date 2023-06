‘Vastgebonden naakte man wijst politie op gegijzelden’

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagnacht drie gegijzelde personen gevonden in een bedrijfspand in Sittard. Dat was op aanwijzing van een ongeklede, vastgebonden man. Een arrestatieteam deed de inval.

Naakt

Agenten kwamen in eerste instantie af op een melding van een naakte man, die was vastgebonden buiten een gebouw in de omgeving. De politie kwam omstreeks 03.00 aan bij het pand in de Sittardse Handelsstraat. Dit meldt de krant De Limburger woensdagavond.

Vastgehouden

Eenmaal ter plaatse werden de politiemensen gewezen op nog drie personen die werden vastgehouden.

Een arrestatieteam heeft vervolgens een inval gedaan. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van een zogenaamde bearcat, een gepantserd voertuig. De politie doet nog onderzoek op de locatie. Een woordvoerder kon woensdagavond geen verdere informatie over de zaak geven.

Volgens De Limburger zijn zeven personen aangehouden in verband met de gijzeling. Hun advocaten reageren niet, omdat hun cliënten allemaal in beperkingen zitten. Het zou gaan om verdachten uit Nederland, Polen en Roemenië.