Vat met grondstof voor crystal meth aangetroffen in Nuth

In het Zuid-Limburgse dorp Nuth is zaterdagavond een vat gevonden met daarin 150 liter methylamine, een grondstof die wordt gebruikt voor de productie van (meth)amfetamine. Dat schrijft 1Limburg.

Het stalen vat werd aangetroffen aan de Maastrichterweg, in het buitengebied van Nuth. Politie en brandweer gingen daarop rond 18.45 naar de locatie naar aanleiding van een melding van gedumpt afval. De brandweer constateerde na onderzoek dat het vat niet lekte.

In de omgeving is gekeken of er nog meer vaten gedumpt zijn. Het is nog niet duidelijk waar het vat vandaan komt. Opvallend is dat het niet om drugsafval gaat, maar om een grondstof voor synthetische drugs.

De politie onderzoekt het scenario dat het vat door een drugshandelaar is achtergelaten, zodat een producent van drugs het op had kunnen pikken.

In het vat is ongeveer 150 liter methylamine aangetroffen. Dat is een grondstof voor de productie van amfetamine en methamfetamine (crystal meth).