Vechtpartij met mogelijk schoten in Amsterdam

Connect on Linked in

Bij een vechtpartij in een flat in Amsterdam is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Buurtbewoners zeggen dat er ook geschoten is. De politie kan dit niet bevestigen.

door Joost van der Wegen

Foto: De politie is aanwezig bij een flat in Amsterdam-Noord, nadat daar een vechtpartij met een gewonde heeft plaatsgevonden.

Schoten

Rond kwart over vier vanmiddag belde een bewoner van een flat aan Loenermark, in Amsterdam-Noord, dat er een vechtpartij gaande was.

Vervolgens renden een aantal mannen achter een andere man aan, meldt deze ooggetuige aan Crimesite, die later achter een andere flat werd teruggevonden. Hij werd gewond afgevoerd in een ambulance (foto onder).

Ook zouden er volgens de bewoonster zes of zeven schoten hebben geklonken.

De politie kan bevestigen dat er een vechtpartij plaatsvond. Over een mogelijke schietpartij heeft ze geen zekerheid. Over de toedracht is nog niets duidelijk.

Beeld: Joost van der Wegen