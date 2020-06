Veel cash geld en 20 kilo cocaïne bij invallen Zuid-Limburg

Connect on Linked in

In een onderzoek naar harddrugshandel en witwassen hebben de recherche van Limburg en de Landelijke Recherche zaterdag op meerdere locaties in Zuid-Limburg doorzoekingen verricht. Op vijf locaties in Maastricht en Meerssen werden invallen gedaan. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden en honderdduizenden euro’s en ongeveer twintig kilo cocaïne gevonden.

Zaterdagavond werd er door de politie gelijktijdig binnengevallen in panden in Maastricht en Meerssen. Daar werden twee mannen uit Maastricht van 30 en 33 jaar opgepakt. Vervolgens is in panden met speurhonden uitvoerig gezocht naar bewijsmateriaal, drugs en geld. Uiteindelijk is er beslag gelegd op enkele honderdduizenden euro’s cash geld en circa twintig kilo cocaïne. Ook zijn een geldtelmachine, een sealapparaat en een auto in beslag genomen.