Veel cocaïne en cash gepakt in Rotterdam-Zuid

De politie heeft zaterdag bekend gemaakt dat er vorige week zondag in Rotterdam-Zuid in twee woningen 600 kilo cocaïne is gevonden. Ook werd in een appartement aan het Kruisplein in totaal 1.927.270 miljoen euro aan cash gevonden.

Grote tassen

Het onderzoek begon volgens de politie toen er informatie binnenkwam dat een appartement aan de Strevelsweg gebruikt zou worden voor de opslag van drugs. De politie hield de woning enige tijd in de gaten en zag regelmatig twee mannen met grote tassen de woning in en uit gaan. Agenten volgden die mannen ook naar een woning aan de Lange Hilleweg. Die werd eveneens regelmatig met grote tassen bezocht.

Vuurwapen

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 november deed de politie met het Openbaar Ministerie een inval op beide adressen. Op beide adressen lag 300 kilo cocaïne. Op de Strevelsweg was de drugs verstopt in een verborgen ruimte in de woning. In de verborgen ruimte lag ook een vuurwapen en munitie.

Op de Lange Hilleweg zijn twee mannen van 29 jaar aangehouden.

Woensdag

Bij de observaties was ook een verdachte auto gezien. Nader onderzoek naar deze auto leidde de politie naar een woning aan het Kruisplein. De agenten zagen dat twee personen met koffers uit de auto stappen en een appartement aan het Kruisplein binnengaan.

Afgelopen woensdag is de politie deze woning binnengevallen. Een 36-jarige man en een 58-jarige vrouw waren daar geld aan het tellen. Ook deze verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld. Na hun aanhouding heeft de politie het geld en de auto in beslag genomen en de telling voortgezet. Het gaat om bijna 2 miljoen.

Geen van de vier verdachten heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Ze zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld.