Veel jonge Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit

In Nederland zijn 2,2 miljoen mensen in 2022 het slachtoffer geweest van online criminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral jonge mensen voelen zich onveiliger, na online bedreigingen, bijvoorbeeld met het plaatsen van seksfilmpjes, en pesterijen.

Slachtoffer

In 2022 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meer vormen van online criminaliteit. Dat komt overeen met 2,2 miljoen mensen.

De meesten hadden te maken met oplichting en fraude, gevolgd door hacken en bedreiging en intimidatie. Ongeveer 20 procent deed hiervan melding of aangifte bij de politie. Dit maakt het CBS donderdag bekend. Ze voerde onderzoek uit onder ruim 32 duizend mensen van 15 jaar of ouder.

Aankoopfraude

Van de Nederlanders van 15 jaar of ouder werd 8 procent in 2022 slachtoffer van online oplichting en fraude, vooral van aankoopfraude (6 procent). 5 procent had te maken gehad met hacken en 4 procent met online bedreiging en intimidatie.

Van deze laatste vorm zijn jongeren het vaakst slachtoffer. Van de 15- tot 25-jarigen werd een op de vijf in 2022 naar eigen zeggen geconfronteerd met online bedreiging, pesten, stalken of shame-sexting (een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij naaktfoto’s of -filmpjes van het slachtoffer worden verspreid of hiermee wordt gedreigd).

Minder vertrouwen

Voor 37 procent van de slachtoffers van online criminaliteit had het voorval in 2022 tot gevolg dat men minder vertrouwen in mensen heeft; 30 procent voelt of voelde zich minder veilig. Slaapproblemen, depressieve klachten, angstklachten en het voorval steeds opnieuw beleven, werden elk door 7 à 8 procent van de slachtoffers genoemd.

Ruim de helft van de slachtoffers van online criminaliteit heeft dit ergens gemeld: bij de politie, professionele hulpverleners, gezinsleden, familie of vrienden. Bij de politie meldde 21 procent wat hen was overkomen.

Bijna alle meldingen van online criminaliteit bij de politie resulteerden in een aangifte (19 procent). De meest genoemde reden om het voorval niet bij de politie te melden of aangifte te doen is dat er niet aan wordt gedacht of dat men het niet zo belangrijk vindt, gevolgd door ‘het helpt toch niets’.