13 december 2025

Veel lagere straffen dan geëist in hoger beroep overval Amsterdam-Noord

In hoger beroep zijn door het gerechtshof in Amsterdam zeven mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de negen jaar en zes maanden en vijftien jaar en zes maanden voor de zeer gewelddadige overval op een waardetransport van Schöne Edelmetaal aan de Meuwenlaan in Amsterdam-Noord op 19 mei 2021. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep achttien jaar gevangenisstraf voor alle verdachten voor medeplegen. Maar het hof maakt onderscheid tussen de strafbare feiten die de verschillende verdachten hebben gepleegd. Bijvoorbeeld: niet iedereen schoot op agenten in Broek in Waterland.

Plus

Shotgun

De overvallers sloegen na de overval met buit op de vlucht in drie snelle auto’s: een Audi A6, een Audi A4 en een Porsche Cayenne. De mannen van Belgische en Franse nationaliteit hadden drie automatische aanvalsgeweren en een shotgun, en daarnaast twee handvuurwapens en een mes meegenomen.

